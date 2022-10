Hospicjum - to słowo, które niesie trudne skojarzenia. Wolontariusze i kadra pokazują je od środka

Pokazujemy świat Wrocławskiego Hospicjum Bonifratrów im. Jana Bożego. Tam liczba pacjentów sukcesywnie wzrasta – w początkowym okresie 2017 r. było ich niespełna 70. Kolejne lata to nieustający wzrost.

- To liczne opowieści o traumach, stratach, trudach życia, samotności, ale też o tym, co uszczęśliwia. O podróżach, przyjaźniach, weselu syna czy narodzinach wnuczki itp. To rozmowy o strachu, bólu, umieraniu, ale też o zwyczajnych, małych radościach, ciepłej kawie, kwiatach zerwanych w ogrodzie, o dobrym obiedzie, przyjemnym spacerze. To sztuka doceniania drobiazgów. To wspólny śmiech i wzruszenia. Świętowanie urodzin, rocznic, każdej okazji do spotkania w większym gronie. To momenty, kiedy wystarczy być, posłuchać i milczeć. To towarzyszenie w tym, co tu i teraz. I trzymanie za rękę umierającego - opowiada Paulina Rzepecka, psycholog.