Horoskop na MARZEC 2020 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co cię czeka!

Dwie wieże i promenada nad Odrą. Nowe inwestycje we Wrocławiu [WIZUALIZACJE]

Ulica Księcia Witolda to aktualnie jeden z najgorętszych obszarów inwestycyjnych we Wrocławiu. Ulica położona bardzo blisko Odry - szczególnie na odcinku między mostem Sikorskiego a mostem Pomorskim, to gratka dla deweloperów. Zapowiadają tam powstanie apartamentów i ogólnodostęp...