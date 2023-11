Grzybobranie 2023 na Dolnym Śląsku to sukces, czy porażka grzybiarzy? Jak Wam się udał sezon? - zdjęcia

Sezon grzybobrania 2023 na Dolnym Śląsku: jaki był?

Gdyby sezon grzybowy w dolnośląskich lasach oceniał ktoś stroniący od leśnej gęstwiny, ale za to buszujący wprawnie po internecie, to miałby duży problem z jego oceną.

Na dolnośląskich grupach grzybiarzy tradycyjnie już trwały kłótnie o to, czy powinno się zbierać nieznane sobie grzyby, a dopiero potem je fotografować i pytać, czy są jadalne. Poza tym wiele było zdjęć pojedynczych i grupowo fotografowanych owocników grzybów jadalnych w mchu i koszyku. Rzadko, może nawet rzadziej niż w latach poprzednich, zbierający dzielili się wiedzą, w jakiej okolicy dokonano udanego wypadu do lasu.

Co więcej, w komentarzach pod takimi fotkami znalezisk - poza tradycyjnymi gratulacjami i nierzadką nutką zawiści oraz propozycjami odkupienia treści kosza - pojawiały się też zjadliwe podpisy, że te zbiory z pewnością nie są z tego sezonu. Ile w tych insynuacjach było prawdy?