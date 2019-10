Jadalne czy nie? Po wyprawie do lasu lepiej zapytaj grzyboznawcę

Grzyby, które ocenia specjalista, muszą mieć przede wszystkim postać naturalną i być w pełni rozwinięte, gdyż tylko wtedy uda się jednoznacznie określić, czy są jadalne. Rzecznik wojewódzkiego Sanepidu, Magdalena Odrowąż - Mieszkowska przyznaje, że zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie przychodzili z grzybami pod różną postacią.

Nie można przynosić do oceny grzybów w słoikach, suszonych, podgotowanych ani krojonych. Kiedyś była nawet taka sytuacja, że przyszedł do nas mężczyzna z garnkiem, w którym znajdował się sos grzybowy ugotowany przez żonę. Nie był pewny, czy może go zjeść. Niestety, w takich sytuacjach nie jesteśmy w stanie pomóc i rekomendujemy wyrzucenie takich grzybów

- mówi Magdalena Odrowąż - Mieszkowska.

Porady przeznaczone dla osób prywatnych są darmowe. Do grzyboznawcy zgłaszają się zwykle osoby, które mają wątpliwości co do części swoich zbiorów, albo na przykład tylko jednego okazu. W Sanepidzie uzyskać można także atest na sprzedaż zebranych przez siebie grzybów, jednak wówczas trzeba za to zapłacić.