Gorące wakacje jesienią i zimą? To możliwe! Już niedługo nowy rozkład lotów z Wrocławia. Portugalia, Wielka Brytania, Szwecja, Polska

Już niedługo, bo 30 października zacznie obowiązywać nowy – jesienno-zimowy rozkład lotów z Portu Lotniczego we Wrocławiu. Pojawi się nowy kierunek lotów do Portugalii. A coś dla siebie znajdzie każdy. Ten co woli cieplejsze klimaty, ten co woli zimniejsze klimaty i ci co samolotami podróżują służbowo. Zobacz w galerii, gdzie polecisz tej jesieni na wakacje z Wrocławia.

fot. Paweł Relikowski / Polska Press