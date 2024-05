Festyn sąsiedzki na Szczepinie we Wrocławiu, to dopiero fajna tradycja. Zobaczcie zdjęcia

Festyn sąsiedzki na Szczepinie we Wrocławiu przy pawilonie ESK

Zgromadzeni mogli podziwiać występy artystyczne dzieci z okolicznych szkół. Młodzi tancerze z zaangażowaniem prezentowali układy taneczne do takich przebojów, jak Macarena, czy YMCA. Otuchy dodawała im publiczność, która żywiołowo ich oklaskiwała.

Między drzewami swoje stanowisko rozstawiła „Czarna trzynastka” - Wrocławski Szczep Harcerski im. Armii Krajowej, która przygotowała atrakcje sportowe.

Ale to nie wszystko, bo na chętnych czekały warsztaty artystyczne, plecenie wianków, czy malowanie toreb. Wśród dzieci szczególnym powodzeniem cieszyły się stanowiska z brokatowymi tatuażami, ale znaleźli się również chętni do zagrania w szachy.

Festyn to wspaniała okazja do integracji mieszkańców osiedla, a także do przekazania swoich pomysłów i wątpliwości osiedlowym radnym. A już wkrótce, 2 czerwca, na Szczepinie kolejna okazja do spotkania – SWAP, czyli sąsiedzka wymiana.