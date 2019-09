We Wrocławiu królowały cylindry i meloniki. Zobacz zdjęcia z Europejskiego Festiwalu Konnego na Partynicach

Tradycją na wrocławskim torze tzw. „dużych dni wyścigowych” stały się konkursy na najlepszy strój wyścigowy. Najszykowniej ubrana para w tym roku może liczyć na wyjazd do szwajcarskiego St. Moritz, na White Turf - jedyne na świecie wyścigi konne po zamarzniętym jeziorze. Nagroda była w zasięgu każdego, kto przyszedł na wyścigi elegancko ubrany i dał się sfotografować w specjalnej ramce. Dzisiejsze wyścigi przyciągnęły na Partynice kilka tysięcy widzów,a przed nami kolejne imprezy.

Za nami pierwsze dwa dni Europejskiego Festiwalu Konnego na wrocławskich Partynicach. Wypełniły je wyścigi, widowiskowe pokazy, zawody, wystawy i szkolenia. Największa hippiczna impreza w Polsce zaczęła się sobotnim Świętem Rekreacji Jeździeckiej. Festiwal potrwa do 15 września, a za nami dzisiejsze: Wielka Wrocławska & Gentleman’s Day

Międzynarodowe Mistrzostwa w Jeździe Bez Ogłowia Euroequus oraz pokazy gwiazd festiwalu

Te zaplanowano na Partynicach na 13 i 14 września. Tradycyjnie koń prowadzony jest przez jeźdźca przy pomocy ogłowia. Podczas naszych mistrzostw, konie nie mogą mieć nic na głowie. Do dyspozycji jeździec ma tylko sznurek zawiązany na końskiej szyi lub inne delikatne pomoce. W sobotę (14 września) to też wieczór swingowy, wystąpi Karpeta Jazz Brothers i pokazy konne gwiazd festiwalu – zapierające dech w piersiach popisy po zmierzchu, z wykorzystaniem gry świateł i dźwięku w wykonaniu Gari Zoher, Blanki Satory, Bogusława Lindy i Pawła Jachymka. Wieczór swingowy potrwa od 19. do 23., wstęp jest wolny.

Festiwal „Winiarze i Przyjaciele”

Wydarzenie połączy dolnośląskich winiarzy i piwowarów zrzeszonych na Dolnośląskim Szlaku Piwa i Wina z przyjaciółmi ze świata gastronomii oraz rzemieślnikami oferującymi wysokiej jakości produkty regionalne. Każdy z wystawców zaprezentuje najlepsze produkty, winiarze podzielą się swoją historią, w trakcie organizowanych warsztatów będzie okazja poznać bliżej wino z różnych stron, czasami w dość kontrowersyjnych połączeniach. W trakcie festiwalu będzie można wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez osoby od lat związane z winem, przyłączyć się do wspólnego gotowania i grillowania z Walentym Kanią i z Piotrem Andruszko. Festiwal potrwa od 14 do 15 września, w godzinach od 11.do 23., oraz od 11. do 18., wstęp jest wolny.