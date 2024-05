Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ Wałbrzychu. Co i za ile można zjeść i kupić bez biletu na przedzamczu? Zobaczcie ceny i zdjęcia Adrianna Szurman

XXXIV Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu trwa w najlepsze. Odwiedziliśmy zamek także dzisiaj (2 maja). W środku, w komnatach zamku i na korytarzach obłędne dekoracje najlepszych w Polsce florystów, które po prostu trzeba zobaczyć. Ale festiwal smaków i zapachów oraz rękodzieła trwa przed zamkiem. Sprawdziliśmy, co możecie kupić i zobaczyć oraz zjeść bez kupowania biletu, jeśli tylko wybraliście się na spacer do Zamku Książ. Zajrzyjcie do galerii zdjęć, tam znajdziecie zdjęcia i ceny.