Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu 2024: Kwiaty z całego świata i setki metrów materii. Tak powstały trzy kwiatowe suknie!

- Trzeci już przygotowuję kwiatowe suknie, są one związane tematycznie z motywem przewodnim każdej kolejnej edycji imprezy. Dwa lata temu nawiązywaliśmy do tematu bajek, rok temu do rocznicy związanej z księżną Daisy, a dziś stroje nawiązują do tematu przewodniego festiwalu "Książ sercem Europy" - wyjaśnia Małgorzata Szwagiel, projektantka tegorocznych kwietnych sukien na książański festiwal. Mistrzyni florystyki z ramienia Stowarzyszenia Florystów Polskich pracuje w Zamku Książ w Wałbrzychu kolejny rok tworząc aranżacje kwiatowe oraz niepowtarzalne kwiatowe suknie.