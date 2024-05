Festiwal dolnośląskiego wina już w ten weekend we Wrocławiu. Stoiska wystawi 17. winnic, będą degustacje. Wejście bezpłatne! Tomasz Pawlak

Festiwal dolnośląskiego wina "Flow - For Lovers of Wine" odbędzie się już w ten weekend podczas wydarzenia Gastro Miasto na Bulwarach Dunikowskiego we Wrocławiu. Swoje wyborne wina zaprezentuje 17 winiarzy, w tym z Krainy Wygasłych Wulkanów, Wzgórz Trzebnickich oraz Przedgórza Sudeckiego. W programie znajdą się liczne degustacje prowadzone przez dziennikarzy i ekspertów polskiego wina.