We Wrocławiu rozpoczęły się 8. Dni Odry, na mieszkańców oraz turystów czeka wiele atrakcji.

Wystawa plenerowa Wrocławski - Węzeł Wodny

od 10 do 23 maja 2024 roku odbywa się wystawa plenerowa „ Wrocławski Węzeł Wodny ” na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego, przy Przystani Hali Targowej. Wystawa została przygotowana we współpracy z Centrum Historii Zajezdnia oraz studentami kierunku Historia w Przestrzeni Publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zostały tu opisane główne stopnie wodne znajdujące się w obrębie miasta, a także młyny i elektrownie wodne. Dzięki wykorzystaniu materiałów archiwalnych i ikonograficznych z końca XIX oraz początku XX wieku, wystawa przeniesie nas w czasie, ukazując wpływ tych obiektów na rozwój gospodarczy miasta.

Wystawa Wrocław - Miasto Stu Mostów

Wystawa e-Misja Natura

W dniach od 23 maja do 28 lipca 2024 roku Muzeum Poczty i Telekomunikacji będzie gospodarzem wystawy pod tytułem „(e)Misja Natura”, zlokalizowanej przy ul. Krasińskiego 1.

Wystawa stanowi eksplorację szerokiej gamy zagadnień dotyczących stanu środowiska naturalnego oraz wpływu człowieka na jego kondycję – wszystko to przez pryzmat nietypowej perspektywy znaczków pocztowych. W trakcie wystawy zostaną zaprezentowane najbardziej fascynujące znaczki, odnoszące się do zmian klimatycznych, zagrożonych ekosystemów, niezrównoważonej produkcji, zanieczyszczeń i odpadów, a także do konsekwencji, jakie może wywołać postępująca dewastacja zasobów naturalnych.