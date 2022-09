Eurowizja we Wrocławiu? Zwycięzcy konkursu z 2022 roku Kalush Orchestra zagrają we Wrocławiu! Są jeszcze bilety!

Kalush Orchestra to obecnie sześcioosobowy zespół muzyczny, w skład którego wchodzą multiinstrumentaliści Tymofiy Muzychuk, Witalij Duzyk, Andrij Gandzyuk, aka MC Johnny Divny, tajemniczy KylymMen (główny tancerz pod pseudonimem, co tłumaczy się jako „Carpet Man”) oraz Sasha Tab (wokalista zespołu, znany również jako członek zespołu „Salto nazad”).

Kalush Orchestra na Eurowizji 2022 ustanowili rekord

W lutym w ukraińskich preselekcjach z utworem „Stefanija” zajęli 2. miejsce, ale po wycofaniu propozycji Aliny Pasz to właśnie oni pojechali do Turynu reprezentować Ukrainę. Piosenka. jest odą do matki, w której narrator opowiada o swoich wspomnieniach z nią związanych. Utwór według bukmacherów wysoko plasował się wśród kandydatów do zwycięstwa. Od momentu agresji Rosji na Ukrainę piosenka nie spadła z pierwszego miejsca.