Anielskie głosy w Kłodzku. Kompozycje rudego księdza zabrzmią już we wtorek 12 września

Vivaldi przeszedł do historii jako niezwykle płodny twórca koncertów instrumentalnych. Był weneckim kompozytorem, skrzypkiem i duchownym rzymskokatolickim. Jego żywiołem była jednak muzyka. Więcej czasu poświęcał komponowaniu niż obowiązkom duszpasterskim. Zdarzało mu się wielokrotnie przerwać sprawowaną przez siebie mszę, aby pójść do zakrystii i zapisać w nutach to, co akurat przyszło mu do głowy.

Narodowe Forum Muzyki