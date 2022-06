"Herbert 22" - wiersze Zbigniewa Herberta muzyką zapisane w Synagodze pod Białym Bocianem!

Wydarzenie jest nie tylko kontynuacją, ale równocześnie rozszerzeniem tego, co w 20. rocznicę śmierci poety przygotowały: Program 3 Polskiego Radia, Fundacja Świętego Mikołaja i Narodowe Centrum Kultury. Do udziału w koncercie zaproszono wykonawców młodego i średniego pokolenia: zaproszenie przyjęli AbraDab, Limboski, Czesław Mozil, Skubas, Katarzyna Groniec oraz Meek, Oh Why?.

– Poprosiliśmy ich o napisanie muzyki i zinterpretowanie wybranego przez siebie wiersza Poety. Wszyscy zaproszeni zareagowali z ogromnym entuzjazmem i nie tyle „odrobili” zadanie, co wręcz zaskoczyli nas świeżym, nietuzinkowym podejściem do twórczości Herberta – mówi Piotr Metz, szef muzyczny radiowej Trójki i współtwórca przedsięwzięcia.

Artyści zaśpiewają przy akompaniamencie muzyków Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO. Usłyszymy takie utwory jak „Pan Cogito o cnocie”, „Śmierć Lwa” i inne.

Artystycznym opiekunem przedsięwzięcia jest Miłosz Wośko – kompozytor i producent, który czuwa nad spójnością aranżacyjną projektu. Muzyk był zaangażowany w szereg projektów koncertowych i pracował przy realizacji płyt wielu znanych polskich artystów.