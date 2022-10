Tor kartingowy „Pitlane” we Wrocławiu. Nowa atrakcja w galerii Wroclavia. Ceny, dojazd i zdjęcia

Zobacz w galerii zdjęcia z toru kartingowego „Pitlane” we Wrocławiu

Tor kartingowy „Pitlane” we Wrocławiu to zupełnie nowa jakość jazdy gokartem

Tabor toru gokartowego jest niezwykle nowoczesny. Pojazdy mają regulowane pod potrzeby użytkownika pedały, kierownice i fotele. Dla początkujących jest możliwość też wspomagania kierownicy. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników szybkiej jazdy jest możliwość jazdy na 3. i 4. biegu.

Od innych torów kartingowych, te we Wroclavi są elektryczne, a co za tym idzie bardziej ekologiczne. Podczas jazdy nie unosi się charakterystyczny dla gokartów zapach spalin. Pojazdy, dzięki swojej innowacyjnej technologii są też sterowane komputerowo. To pozwala wyłączyć wszystkie pojazdy np. w trakcie wypadku. W swojej ofercie „Pitlane” ma 16 gokartów dużych i 6 dla dzieci.