Dyniowa Farma we Wrocławiu. Nowe miejsce rozrywki dla całej rodziny. Blisko Hali Stulecia od 1 października

Wieś w środku miasta, tak można określić nowy park rozrywki, który powstaje we Wrocławiu. Przy ul. Wróblewskiego nieopodal Hali Stulecia na ogromnym terenie będzie park, którego motywem przewodnim jest wieś i dynie. Dyniowa Farma to będzie miejsce pełne zwierząt, wielu atrakcji dla całej rodziny i ze strefą gastro i oczywiście wieloma dyniami. To wszystko w przepięknej jesiennej scenerii. Otwarcie już 1 października.