Gamestate we Wrocławiu już otwarte. Świetny pomysł na weekend we Wroclavii. ZDJĘCIA, ceny, atrakcje, dojazd Remigiusz Biały

Gamestate we Wroclavi już otwarty. To nowy salon gier we Wrocławiu. Ponad 50 różnych automatów czeka na Was.

Gamestate we Wroclavii już otwarty. To nowy salon gier we Wrocławiu. Niezliczona ilość różnych automatów dostarczy wam niezapomnianej zabawy. Otwarcie salonu przyciągnęło tłumy mieszkańców. Wizyta tam to świetny pomysł na weekend we Wroclavii. Salon robi wrażenie, a za zdobyte punkty można odebrać nagrody. A o tym jak spędzicie tam czas, co jest do wygrania i ile to kosztuje przeczytasz w poniższym artykule.