Dzień otwarty w zajezdni Gaj we Wrocławiu i tłumy zwiedzających. Tu można wejść tylko raz w roku. Zobaczcie zdjęcia

Dzień Otwarty MPK we Wrocławiu przyciągnął tłumy wrocławian do zajezdni na Gaju

Dzień Otwarty MPK we Wrocławiu to także niepowtarzalna szansa, żeby samemu sprawdzić, jak to jest w kabinie kierowcy autobusu lub motorniczego tramwaju. A jeśli wolicie coś większego, to też nie problem, bo można było również sprawdzić pojazdy techniczne na co dzień pomagające w pracy w zajezdni.

Tłumy wrocławian miały okazję zobaczyć zarówno zabytkowy tabor tramwajowy, stare autobusy, w tym słynnego Fredrusia, jak i najnowszy nabytek MPK – Pesę Twist 146N.

Na najmłodszych odwiedzających czekały liczne atrakcje – malowanie twarzy, tatuaże z autobusami i tramwajami, ścianka wspinaczkowa, dmuchańce czy karuzela. A to tylko to, co znajdowało się bezpośrednio na terenie Zajezdni Gaj. Bo pobliski Park Andersa skrywał kolejne niespodzianki – strefę malucha z animatorami, park linowy, czy stanowisko z alpakami, kozami i królikami, które wzbudzało powszechny entuzjazm, zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców.