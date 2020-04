Dolny Śląsk. Jest miliard złotych dla przedsiębiorców. Kto i z jakiej pomocy może skorzystać?

Celem pierwszego etapu jest zachowanie miejsc pracy oraz wsparcie działalności firm. Etapy drugi i trzeci to drugi i trzeci etap realizacji pakietu to łagodzenie skutków kryzysu i pobudzanie rozwoju. Kiedy dwa ostatnie będą uruchomione i ile pieniędzy będzie przeznaczone na ich realizację decydować będzie sytuacja na rynku. W tym czasie urząd marszałkowski zaoferuje też wsparcie zwrotne i bezzwrotne oraz doradztwo dla pracodawców i osób szukających pracy.

Żeby skorzystać z tego wsparcia trzeba złożyć wniosek elektronicznie lub bezpośrednio do powiatowych urzędów pracy do 31 grudnia 2020 r.

nie mniej niż o 20% i wykażą to w dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesiącach tego roku w zestawieniu z analogicznym czasem poprzedniego roku (dla firm działających dłużej niż rok),

nie mniej niż o 25% przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek (dla działających krócej niż rok).

- mikropożyczki do 100 tys. zł, pożyczki obrotowe do 250 tys. zł, pożyczki hipoteczne do 1 mln zł, pożyczki inwestycyjne do 1 mln zł lub 2 mln zł na 7 lat z korzystnym oprocentowaniem. Poręczenia m.in. kredytów, leasingów do 1,5 mln zł.