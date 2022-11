Bezpośredni samolot z Wrocławia do Seulu w Korei. To całkiem możliwe i sensowne. Rozmowy Trwają Remigiusz Biały

Coraz więcej lotów z Wrocławia do Azji. Skokowy wzrost liczby pasażerów z Wrocławia do Azji wynika przede wszystkim z relacji gospodarczych. Paweł Relikowski / Polska Press

Bezpośredni lot z Wrocławia do Seulu? Okazuje się, że to możliwe. O takie połączenie starają się władzę lotniska. Temat był omawiany podczas spotkań delegacji województwa dolnośląskiego podczas wyjazdu na misje gospodarczą, Obecnie loty do Korei Południowej możliwe są tylko z Warszawy. A o tym dlaczego bezpośrednie połączenie z Wrocławia do Seulu ma sens przeczytasz w poniższym artykule.