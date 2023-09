Subregion wałbrzyski otrzyma duże wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Już niedługo ruszą pierwsze projekty

Daje to możliwość zrealizowania większego zakresu działań i przekazania znaczniejszego wsparcia (60 mln euro) właśnie do subregionu wałbrzyskiego. Warto tu dodać, że fundusze FST będą rozdysponowane jedynie w pięciu województwach: dolnośląskim, małopolskim, łódzkim, śląskim oraz wielkopolskim.

Środki na aktywizację zawodową i włączenie społeczne w ramach RPO WD nie były kierowane na działania wyłącznie w subregionie wałbrzyskim, lecz trafiały także do firm i mieszkańców całego Dolnego Śląska. Teraz, realizacja działań w ramach FST koncentruje się na wsparciu obszarów pogórniczych, czyli pozwala na skierowanie dodatkowej, w porównaniu do całego województwa, pomocy dla subregionu wałbrzyskiego.

W ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził następujące działania:

- Działanie 9.1 C: 3.07.2023 r. rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.1 typ C FEDS; nabór zakończono 24.07.2023 r.; obecnie wnioski są w trakcie procesu oceny; planowane rozstrzygnięcie konkursu to listopad 2023 r.;

Wartość naboru to 27 540 000 zł

O dofinansowanie realizacji projektu mogły ubiegać się następujące podmioty: instytucje integracji i pomocy społecznej, instytucje rynku pracy, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, lokalne grupy działania, MŚP, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, związki zawodowe.

Wsparcie dzielane w tym projekcie ma na celu podnoszenie i doskonalenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw w zakresie zielonej transformacji. Działania szkoleniowe realizowane w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych mają dotyczyć nabycia kwalifikacji, usprawnienia procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej. Realizowane w tym projekcie działania ukierunkowane będą na rozwój w zakresie zielonych umiejętności lub zielonych miejsc pracy oraz podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników, w tym w związku z rozwojem rynku modernizacji energetycznej, GOZ, technologii cyfrowych.

W ramach naboru zostanie wybranych 3 operatorów działających na następujących obszarach subregionu wałbrzyskiego: powiat wałbrzyski i Miasta Wałbrzych, powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego, powiat świdnicki i dzierżoniowski.

Przedsiębiorca i jego pracownik będą mogli liczyć na dofinansowanie szkolenia o wartości do 10000 zł na osobę i maksymalne dofinansowanie na poziomie 80% ze środków FST.

Wsparciem zostanie objęte co najmniej 1000 firm z sektora MŚP z subregionu wałbrzyskiego oraz co najmniej 2400 ich pracowników.

- Działanie 9.1 AB: