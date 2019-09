Dolny Śląsk. Brakuje pieniędzy dla pacjentów cierpiących na niewydolność płuc

Chodzi tu najczęściej o osoby cierpiące na przewlekłą, opturacyjną chorobę płuc, ale też o pacjentów z twardnieniem rozsianym, POChP, z deformacjami klatki piersiowej, czy z ciężkimi wadami genetycznymi. Jak wyjaśnił nam dr Robert Suchanke, prezes OZŚWM - praca płuc tych pacjentów musi być wspomagana mechanicznie przez respiratory, inaczej grozi im nawet śmierć przez uduszenie. Porównał to do założenia takiej osobie na głowę, foliowej torby. - Zależnie od wielkości torby, prędzej czy później zaczynałoby jej brakować powietrza. Po pewnym czasie, bez podłączenia do respiratora, czyli zdjęcia tej torby z głowy, taki stan oznacza zgon - tłumaczył dr Suchanke. OZŚWM jest największym w Polsce świadczeniodawcą zabiegów wentylacji płuc poza szpitalami. Obsługuje ponad 90 procent wszystkich wymagających takiej pomocy. Niestety część oddziałów NFZ odmówiła zapłaty za opiekę nad pacjentami, nieobjętymi kontraktami. Jeden taki zabieg kosztuje od 3,5 do 4 tysięcy złotych. Z tego trzeba opłacić lekarza, pielęgniarki i sprzęt. Część pacjentów trzeba wentylować raz na kilka dni, a są też tacy, którzy wymagają tego kilka razy dziennie, a nawet 24 godziny na dobę.

Z danych NFZ wynika, że osób korzystających z tego rodzaju świadczeń jest w Polsce ponad 7 tysięcy, z czego 2 tysiące nie jest objętych opieką domową, właśnie ze względu na limity w kontraktach, jakie regionalne oddziały NFZ zawarły z placówkami zrzeszonymi w OZŚWM. Tutaj należy podkreślić, że liczba wymagających wspomagania w oddychaniu stale rośnie. Głównymi powodami są: rosnące zanieczyszczenie powietrza i starzenie się społeczeństwa. Nie bez znaczenia jest także poprawa diagnostyki i wprowadzenie standardu, jakim jest wspomaganie respiratorami poza szpitalami. - Szacujemy, że liczba zarówno pacjentów zdiagnozowanych, jak i cierpiących na różnego rodzaju niewydolności płuc w naszym kraju, a jeszcze nieujętych w statystykach NFZ sięga nawet 30 tysięcy - mówią nam przedstawiciele OZŚWM. Z ich doświadczeń wynika, że Dolny Śląsk i Wrocław pozostają zagłębiem osób cierpiących na tego rodzaju schorzenia. - Tych postawionych teraz pod ścianą, czyli skazanych na pobyt w szpitalach na Dolnym Śląsku jest już co najmniej kilkuset – szacuje Marcin Warzecha. To oznacza, że każdy z dolnośląskich szpitali musiał przyjąć na stałe po kilku, a nawet kilkunastu pacjentów.

Dolnośląscy świadczeniodawcy z OZŚWM, choć przyjmują dotychczasowych pacjentów, jednak nie wentylują nowych. - Nie mogąc ryzykować utraty płynności finansowej, zdecydowaliśmy się na dalsze powstrzymywanie się od przyjmowania pacjentów w ramach wentylacji pozaszpitalnej w województwach: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim - poinformowali nas przedstawiciele Związku. - Co prawda na Opolszczyźnie i na Mazowszu tamtejsze oddziały NFZ przesłały im aneksy kontraktów, umożliwiające rozliczenie nadlimitowych pacjentów w pierwszym półroczu, jednak liczba pacjentów nieobjętych finansowaniem NFZ rosła też od czerwca do września - podkreśla Marcin Warzecha. Wciąż nie wiadomo, co z pieniędzmi za opiekę nad nimi.

Niby brakuje pieniędzy, ale to co robi NFZ prowadzi do większych wydatków

Wentylowanie chorych w domach stało się u nas standardem od blisko 18 lat. - To oznacza kilkukrotnie niższe koszty dla NFZ, niż trzymanie pacjentów w szpitalach i tam podłączanie ich do respiratorów – wyjaśnia Marcin Warzecha. Milczenia przedstawicieli dolnośląskiego NFZ nie rozumie tym bardziej że, jest ono wbrew polityce resortu zdrowia. - Jednym z priorytetów ministerstwa jest stawianie na jak najszerszą opieką świadczoną w domach. To nie tylko niższe koszty dla płatnika, czyli Funduszu, ale też większy komfort psychiczny pacjentów, którzy pozostają wśród najbliższych, a nie są skazywani na szpitalną salę - przekonuje Warzecha.

Inne kraje w tej dziedzinie, by zredukować stres pacjenta i zmniejszyć koszty hospitalizacji, już dawno postawiły na opiekę domową. Co prawda u nas wspomaganie mechaniczne w domach też uznano za standard, ale jednocześnie nie zrezygnowano z limitowania tych świadczeń.