Powstaje Centrum Zdrowia Psychicznego dla pacjentów z Oleśnicy, Trzebnicy i Milicza. Będzie działać przy Milickim Centrum Medycznym FILM

Opiekę w Centrum Zdrowia Psychicznego w Milickim Centrum Medycznym znajdą mieszkańcy powiatów trzebnickiego, oleśnickiego i milickiego, w których mieszka 186 tysięcy osób. Centrum jest w trakcie uruchamiania i ma ruszyć 1 grudnia 2023 roku.

- Aby centrum mogło właściwie funkcjonować i realnie pomagać potrzebującym, potrzebna jest ścisła współpraca samorządów. Szczególnie chodzi o Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz przychodnie i poradnie zdrowia psychicznego. Pozwoli to sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na pomoc w dziedzinie zdrowia psychicznego w regionie - mówi Iwona Mazur, koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego przy MCM.

Jak dodaje, ważne by zastanowić się nad potrzebą istnienia takich centrów i przyczyną ich powstawania. Istnieją co najmniej dwa główne powody, które to uzasadniają.