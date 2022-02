Dolnośląska policja otrzymała nowe quady i sprzęt do pracy [ZDJĘCIA] Konrad Bałajewicz

W przekazaniu sprzętu razem z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Robert Frąckowiak Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski przekazał funkcjonariuszom z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu kluczyki do trzech nowych quadów. Pojazdy trafią do jednostek w: Jeleniej Górze, Lubaniu oraz Kłodzku. W ostatnich miesiącach policjanci otrzymali także między innymi: walizki kryminalistyczne, zestawy fotograficzne, czy sprzęt wysokościowy. Łączna wartość dofinansowania na te zakupy to pół miliona złotych.