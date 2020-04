Czy 500 plus będzie nadal wypłacane? (SZCZEGÓŁY)

Rząd przeznaczy dodatkowe pieniądze na budowę nowych dróg w gminach i powiatach - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Ma to być odpowiedź na recesję spowodowaną koronawirusem. - Potrzebujemy kontrofensywy, działań stymulujących gospodarkę. Chcemy przeznaczyć dodatkowe środki na drogi samorządowe, po to żeby przekazać pewien impuls rozwojowy dla samorządów, dla małych i średnich firm - powiedział Morawiecki. Zapewnił też, że rząd nie rozważa wycofania się z programu 500 plus. - Będziemy zwiększać dług publiczny, bo budżet państwa i dług publiczny są głównym impulsem stymulowania gospodarki - podkreślił premier.

- Mam świadomość, że jest wiele środowisk liberalnych w Polsce, które mówią że teraz trzeba zaciskać pasa - powiedział Mateusz Morawiecki. - Niektórzy nawet mówią o likwidacji 500 plus. To jest błędna droga. Absolutnie tą drogą nie pójdziemy - zadeklarował.

Fundusz Dróg Samorządowych ma w tym roku wzrosnąć do 6 miliardów złotych - będzie więc dwukrotnie wyższy niż planowano wcześniej. Pierwsze prace mają ruszyć, jak zadeklarował premier "za miesiąc, dwa lub trzy". Inwestycje mają być "w miarę równomiernie rozłożone" po całej Polsce.