Czerwone rośliny, czerwone i niebieskie drzewa w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku? [ZDJĘCIA]

Czerwone drzewa, wzgórze i woda. Teraz czerwone rośliny na Piaskowej Górze

- Czerwone dmuchawce spodobały się córce, obok rosły też zabarwione na czerwono stokrotki. Dziwnie to wyglądało - relacjonowała nasza Czytelniczka, pani Mariola.

Czerwony nalot na roślinach (i nie tylko) to w Wałbrzychu i okolicy lokalna osobliwość, ale nie rzadkość. W 2018 roku czerwony nalot na korze drzew pojawił się w kilku miejscach miasta i powiatu. Rdzawe nacieki na pniach widać m.in. przy drodze z Grząd do Krzeszowa (na styku powiatu wałbrzyskiego i kamiennogórskiego) i w okolicach ogrodów działkowych przy ul. Kasprzaka (patrz zdjęcia galerii). Wówczas Ogrodnik Miejski i specjalista od dendrologii stwierdził po konsultacjach, że przyczyną tego zjawiska jest obecność żelaza w naszych wodach gruntowych.

- Drzewa pobierają wodę i związki żelaza, które następnie odkładają się w ich korze w postaci nacieków. Nie jest to szkodliwe, drzewa przez to nie chorują, nie wiadomo też dlaczego akurat w zimie kolor ten jest szczególnie widoczny - wyjaśniał wówczas Michael Liguz.

Znany jest też przykład z Nowej Huty, gdzie za czerwone zabarwienie pni drzew odpowiedzialny był nieszkodliwy dla tych długowiecznych roślin porost.

Czerwone zabarwienie w regionie wałbrzyskim ma też Czerwone Wzgórze w okolicy Strugi. Jego nazwa nawiązuje do historycznej bitwy, ale też barwy ziemi. Tamtejsze pola zabarwiają na czerwono topniejące śniegi, co wygląda niesamowicie. Zabarwioną na pomarańczowo mamy też w Wałbrzychu wodę Pełcznicy... ale dopiero od Starego Zdroju - w okolicach Politechniki Wrocławskiej, gdy wypływa ponownie spod ziemi bogata w metale nadające jej to nietypowe zabarwienie.