Saudyjczycy chcą wybudować fabrykę samochodów elektrycznych na Dolnym Śląsku i kupić piłkarski Śląsk Wrocław

To może być jedna z największych inwestycji w regionie. Saudyjski fundusz Public Investment Fund chce wejść do Polski i zbudować fabrykę samochodów elektrycznych. Mowa o marce LIGHT Electric Car, specjalizującej się w produkcji aut przydatnych w przestrzeni miejskiej — zarówno dla służb, jak i zwykłych obywateli.

Wrocław wyrósł na inwestycyjnego faworyta

Dlaczego Saudyjczycy chcą inwestować na Dolnym Śląsku? Powodów jest przynajmniej kilka: inwestorowi odpowiada m.in. odległość do Berlina oraz fakt, że w Kobierzycach LG produkuje akumulatory do aut elektrycznych — to największa tego typu fabryka na świecie. Ludzie z PIF kontaktowali się ze stroną polską, a w dniach 23-24 czerwca pojawią się we Wrocławiu osobiście, na zaproszenie starostwa powiatowego. Będzie też ambasador Arabii Saudyjskiej Saad Saleh Alsaleh, a w planach jest rozmowa m.in. z marszałkiem i wojewodą oraz prezesem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Piotrem Wojtyczką. Będzie też spotkanie z samorządowcami. Zresztą okazuje się, że nie będzie to pierwsze spotkanie ambasadora z przedstawicielem władz Wrocławia.