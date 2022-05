We Wrocławiu przy ul. Gwarnej pracuje niezwykły szewc. To 82-letnia pani Czesława, która naprawia buty od 50 lat [NASZ TEMAT]

Niepozorny zakład szewski przy ul. Gwarnej 13 łatwo przeoczyć. Informuje o nim niewielka tabliczka. W suterenie, gdzie czas się zatrzymał, z zapałem od 1975 roku pracuje p. Czesława Łaba. Rocznik 1940. W sierpniu skończy 82 lat i od 20 przebywa na emeryturze. Nie zachowuje się jednak jak emeryt.

Jej zakład jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 17. Wrocławianka prowadzi go nieprzerwanie od 1975 roku, czyli prawie 50 lat. Przetrwała upadek komuny, transformację ustrojową, szalone ekonomicznie lata 90., Powódź Tysiąclecia i wszelkie odmiany skoków czy spadków cen. Pracuje cały czas na specjalnych renomowanych niemieckich maszynach, które miała już 50 lat temu.

Klienci od dziesięcioleci

Pani Czesława prawie codziennie kupuje Gazetę Wrocławską. - Jestem już wiekowa i nie wiem, czy chciałabym się afiszować. Jedni pewnie będą szanować to, co robię, ale wiem, że drudzy się będą śmiali. Kiedyś klient usłyszał, że prezydent Wrocławia mnie zaprasza, żeby mnie odznaczyć. Zaczął się naśmiewać. „Co Pani dzisiaj taka elegancka, idzie Pani do prezydenta? Widzi Pani, ja mam do Sutryka żal, bo jak mieliśmy 50-lecie małżeństwa, to nas nie zaprosił. A panią zapraszają” - mówi nam doświadczona pani szewc.