Tak się mówi po wrocławsku. Znasz wrocławskę gwarę, sprawdź czy na pewno wiesz, o czym mowa!

Wrocław, podobnie jak wszystkie inne miasta, ma swoje wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne miejsca i nazwy, które funkcjonują wyłącznie w świadomości miejscowych. Raczej na próżno byłoby ich szukać w mapach Google. Są to również zakątki miasta, które wrocławianie nazywają po swojemu...

Nazwy kształtowały się w świadomości wrocławian przez wiele lat.

"Panowie z Wrocławia? My też ze Lwowa!"

To nie tajemne hasło, a powiedzonko, które zrozumie rodowity wrocławianin, przynajmniej było tak jeszcze do niedawna. Ale do Wrocławia przyjechali nie tylko kresowianie, ale także mieszkańcy Wielkopolski, czy Warszawy. Wszystko to stanowi swoisty tygiel, który zaowocował wrocławską gwarą.

