Tak wyglądał kiedyś wrocławski Trójkąt Bermudzki. Zobacz zaskakujące, unikalne zdjęcia z archiwum

Trójkąt Bermudzki we Wrocławiu doczekał się nawet swoją stronę na wikepdia.pl. Tam wyjaśniono, że jest to potoczna nazwa części Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu.

A także, że Trójkąt Bermudzki graniczy od północy z rzeką Oława, a od południa z linią kolejową. Zachodnią granicę tego cieszącego się złą sławą miejsca we Wrocławiu jest ul. gen. Kazimierza Pułaskiego.

"Czasami „Trójkąt Bermudzki” zawęża się do mniejszego obszaru (zawierającego się w powyższym i rzeczywiście trójkątnego) zamkniętego ulicami gen. Kazimierza Pułaskiego

gen. Romualda Traugutta

Tadeusza Kościuszki Charakterystyczna zabudowa „Trójkąta” to wielopiętrowe czynszowe kamienice i obiekty postindustrialne z przełomu XIX i XX wieku".

Co ciekawe, po II wojnie światowej właśnie tutaj zamieszkali przesiedleńcy ze Lwowa, głównie z Łyczakowa i Zamarstynowa. Właśnie to miało wpłynąć na charakter tej dzielnicy. Choć, jak podaje wikipedia.pl