Brrr... Jak zimno! Kiedy zaczną grzać kaloryfery we Wrocławiu?

Gdy temperatura za oknem spada, wyciągamy z szafy ciepłe skarpety i zaczynamy sprawdzać, czy kaloryfery są już gorące. Kiedy na wrocławskich osiedlach rozpocznie się sezon grzewczy?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2007 r. mówi, że: „sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.” Kiedy ta konieczność wystąpi - o tym decyduje zarządca budynku, co w praktyce oznacza, że każde osiedle może mieć inne zasady uruchomienia ogrzewania. To spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe podejmują decyzję o tym, kiedy sezon grzewczy ma się rozpocząć.

Część spółdzielni rozpoczyna sezon grzewczy, gdy przez trzy następujące po sobie dni temperatura utrzymuje się poniżej 10 st. Celsjusza, część - gdy spada do 7 st. Celsjusza. Niektóre włączają ogrzewanie na prośbę mieszkańców albo ustalają sztywną datę rozpoczęcia sezonu grzewczego.