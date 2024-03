Chłodno, chłodno, jeszcze chłodniej. Dzisiaj na Dolnym Śląsku trzeba się ciepło ubrać

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie ma znakomitych wieści dla Dolnego Śląską: od poniedziałku, 18 marca, do środy, 20 marca, nastąpi spore ochłodzenie, a termometry wskażą nawet dwa stopnie poniżej zera!

- Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 st. C, przy gruncie do -5. Temperatura maksymalna w poniedziałek około 4 st. C, we wtorek około 7 st. C - przekazują synoptycy.