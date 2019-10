Bass and Beat to próba spojrzenia na muzykę z innej perspektywy

Pierwsze dwie edycje to sporo doświadczenia. Dzisiaj wiemy, że Bass and Beat to kilka idei. Jako pierwszy pojawił się bas. To próba spojrzenia na muzykę z innej perspektywy, pokazania basistów i bębniarzy jako elementu, który stanowi fundament współczesnej muzyki, bez względu na stylistykę i gatunek – mówi Jakub Olejnik, Dyrektor Artystyczny festiwalu.

Drugi pomysł to pokazanie wrocławskich artystów i połączenie ich w różne inicjatywy. Tę ideę realizujemy przez Strefę Eksperymentu. Przy pierwszym festiwalu były to utwory Komedy, rok temu stworzyliśmy orkiestrę, która zagrała kompozycję opartą na motywach twórczości Paderewskiego. Przy okazji trzeciego Bass and Beat pojawił się pomysł na Piosenki Reglamentowane, które dla odmiany realizujemy z Katedrą Muzyki Jazzowej we Wrocławiu. W koncercie weźmie udział Big Band, który prowadzi Bartek Pernal, aranżacje przygotowuje razem z Łukaszem Bzowskim. Z nimi oczywiście goście, wspaniali wrocławscy muzycy. Postawiliśmy na znane piosenki, które dla młodszego pokolenia często mają zupełnie inne znaczenie niż dla nas. To są naprawdę mocne utwory pod względem przekazu i warstwy muzycznej. Mają świetną harmonię i są plastyczne, więc możemy z nimi naprawdę wiele zrobić. Taka praca jest zawsze wyzwaniem, wiąże się z odpowiedzialnością i ryzykiem. Muzyk mierzy się z karkołomnym zadaniem co zrobić, żeby nadać temu indywidualne cechy, ale też nie zgubić wartości, która już została nadana przez twórcę – dodaje Jakub Olejnik.