Percival - słowiańskie rytmy w Starym Klasztorze. Są tu jacyś melomani?

Słowiańskie rytmy dla fanów Wiedźmina Percival Schuttenbach to polski zespół muzyczny, który odniósł znaczący sukces, zwłaszcza w kręgach fanów muzyki folkowej i metalowej. Grupa powstała w 1999 roku i składa się z trzech muzyków: Mikołaja Rybackiego, Grzegorza "Gaha" Bracichowicza oraz Katarzyny Bromberek. Nazwa zespołu jest inspirowana postacią z sagi literackiej Andrzeja Sapkowskiego, "Wiedźmin".

Muzyka Percivala Schuttenbacha to mieszanka różnorodnych gatunków muzycznych, takich jak folk, metal, rock czy muzyka średniowieczna. Zespół znany jest również ze swoich interpretacji tradycyjnych pieśni ludowych oraz utworów inspirowanych kulturą słowiańską. Ich muzyka często była wykorzystywana w ścieżkach dźwiękowych do gier wideo, w tym popularnej serii gier "Wiedźmin", co przyczyniło się do jeszcze szerszego rozpoznawania zespołu na świecie.