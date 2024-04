Pobicie gitarowego rekordu świata? Teraz jest okazja do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Gitarowy Rekord Świata we Wrocławiu to jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń muzycznych organizowanych w Polsce. Jest to ogromne spotkanie miłośników gitary, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, którzy wspólnie tworzą niezapomnianą atmosferę muzyczną.

Celem tego wydarzenia jest ustanowienie rekordu Guinnessa na największą liczbę gitarzystów grających jednocześnie jedną piosenkę. Jest to nie tylko szansa na wpisanie się do księgi rekordów, ale także okazja do wspólnego muzykowania i budowania społeczności muzycznej.

Gitarowy Rekord Świata we Wrocławiu to nie tylko próba pobicia rekordu, ale także bogaty program artystyczny, warsztaty, koncerty i wiele innych atrakcji, które przyciągają miłośników gitary z całego kraju i zagranicy.

Będąc wolontariuszem, staniesz się istotną częścią ekipy organizującej największe na świecie spotkanie gitarzystów - Gitarowy Rekord Świata, oraz jeden z najważniejszych polskich festiwali muzycznych.

Udział w wolontariacie nie tylko umożliwi Ci aktywne uczestnictwo w tych niezwykłych wydarzeniach, ale także pozwoli zdobyć umiejętności i doświadczenia związane z ich organizacją i przebiegiem.