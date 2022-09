Atrakcje w Polsce na deszczowy weekend. TOP 36 pomysłów na przygody, od spotkania z rekinami po podziemny wodospad i wodną drukarkę Emil Hoff

Atrakcje na weekend w Polsce są bardzo liczne i różnorodne, ale co zrobić, gdy pada deszcz? Gdzie jechać, gdy z nieba leje się woda? Jak zorganizować wycieczkę dzieciom w deszczowy dzień? Przygotowaliśmy dla Was aż 36 propozycji atrakcji, zabaw i przygód w sam raz na niepogodę. Znajdziecie wśród nich miejsca z całej Polski, oferujące niezapomniane wrażenia i dobrą zabawę pod dachem lub nawet pod ziemią, z dala od deszczu i wiatru. Sprawdźcie, gdzie warto się wybrać, gdy pada deszcz, by mimo niepogody przeżyć wspaniały weekend i naładować baterie przed kolejnym tygodniem pracy lub szkoły.