Akademika na Stadionie Olimpijskim póki co nie będzie. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nadia Szagdaj

W miejscu basenu i trybun miały powstać lokale usługowe, garaż podziemny i coś w rodzaju akademika. Wygląda na to, że jednak obiekty te nie powstaną, a zabytki nie zostaną rozebrane. Jaroslaw Jakubczak/ Polska Press

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał decyzję Wojewody Dolnośląskiego o nieważności decyzji Prezydenta Wrocławia co do wyburzenia zabytkowych obiektów na terenie Stadionu Olimpijskiego. W miejscu basenu i trybun miały powstać lokale usługowe, garaż podziemny i coś w rodzaju akademika. Wygląda na to, że jednak obiekty te nie powstaną, a zabytki nie zostaną rozebrane.