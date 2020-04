12 najlepszych filmów o sporcie. Warto je obejrzeć w czasie kwarantanny [RANKING]

Na czas epidemii koronawirusa wszystkie sportowe organizacje zawiesiły swoją działalność. Oznacza to, że fani sportu nie mają za dużo propozycji do oglądania w telewizji. Transmisje z ulubionych dyscyplin są zawieszone, ale z pomocą przychodzą filmy! Przed Wami najlepsze sportowe filmy na czas kwarantanny. Co warto obejrzeć, zobacz na kolejnym slajdzie --->