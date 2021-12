ZUS dopłaci rodzicom do żłobka. Od kiedy trzeba składać wnioski?

Dofinansowanie będzie wynosiło maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc. Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. ZUS będzie przyjmował wnioski od 1 kwietnia 2022 roku. Pieniądze wypłaci z wyrównaniem od stycznia.

- Dofinansowanie do pobytu dziecka będzie przez nas płacone bezpośrednio placówce zajmującej się dzieckiem a nie na konto rodzica – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Według rzeczniczki, dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (RKO). - Czyli np. pierwszego lub jedynego dziecka w rodzinie - mówi Kowalska-Matis.

Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za czas, w którym dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, w którym nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka).