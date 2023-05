Zrujnowany pałac w Goszczu dostał nowe życie. Zniknęły tony gruzu, pojawiły się platformy widokowe. Można go zwiedzać! (ZDJECIA) Alina Gierak

Dwa lata temu pałac w Goszczu to była ledwo trzymająca się ruina. Mało kto wierzył w ambitne plany dolnośląskiej gminy Twardogóra, która planowała uratować pałac i udostępnić go do zwiedzania. A jednak udało się! Pałac wkrótce można będzie zwiedzać. Jak go odgruzowywano i gdzie postawiono platformy widokowe, przeczytajcie poniżej.