TOP 10: Piękne dolnośląskie miasta i miasteczka. Kryją wiele zabytków i tajemnic. Trzeba je koniecznie odwiedzić!

Mniej znane atrakcje turystyczne Dolnego Śląska. Co w nich urzeka?

Za co kochamy Dolny Śląsk i dlaczego jest boski? Oto kilka powodów

Poza dostępem do morza jest tu chyba wszystko, czego dusza zapragnie. Możecie z bliska zobaczyć Karkonosze i Izery, a także Błędne Skały. Popływać w jeziorach, skosztować wina czy popluskać nogi w wodospadach. Wśród najpopularniejszych atrakcji regionu należy wymienić:

To miejsca, gdzie turystyka nie zdążyła się jeszcze rozpędzić i bywa, że trudno tam spotkać "żywego ducha". Szlaki w górach (szczególnie Izerskich) nie są również tak oblegane jak Karkonosze. Można tam złapać oddech i naładować baterie na następne dni.

Przygotowania do sezonu na wrocławskim kąpielisku

Dlaczego warto "powłóczyć się po mieście"? Czeka tam na nas mnóstwo niespodzianek!

Miasta i miasteczka Dolnego Śląska, szczególnie te mniej rozpoznawalne mają naprawdę wiele do zaoferowania. Część z nich położona jest nad rzeką, inne stały się filmową mekką, a górskie kurorty znane są z legend. Jesteście ciekawi, co dla Was przygotowaliśmy? Sprawdźcie.