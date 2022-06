Coraz mniej chętnych na księdza. Efekt? Łączenie seminariów na Dolnym Śląsku. Klerycy z trzech diecezji przeniosą się do Wrocławia

"Nie ma co ukrywać, że decyzja o łączeniu seminariów duchownych w ramach metropolii jest podyktowana mniejszą liczbą kandydatów do kapłaństwa. Jednak warto podać kilka faktów, które należy sprostować po zapoznaniu się z tekstami w innych mediach" - mówi nam ks. dr hab. Rafał Kowalski, rzecznik prasowy kurii wrocławskiej.

Informuje, że to nie arcybiskup Józef Kupny podjął decyzję o tym, że klerycy ze Świdnicy i Legnicy będą studiowali i odbywali formację we Wrocławiu. To biskupi świdnicki i legnicki wystąpili do metropolity wrocławskiego z taką inicjatywą, na którą ksiądz arcybiskup przystał.

"Nie używałbym terminu „likwidacja” seminariów, bo seminaria diecezji świdnickiej i legnickiej nadal funkcjonują. Jeśli mamy posługiwać się terminologią świecką właściwszym, chociaż też nie do końca oddającym to, z czym mamy do czynienia, byłoby określenie „zawieszenie działalności w danym mieście” – tłumaczy ks. Kowalski.

Rzecznik kurii przypomina, że jest to poniekąd powrót do sytuacji, jaka na Dolnym Śląsku miała miejsce przed 1992 r. Wówczas także w seminarium wrocławskim studiowali i odbywali formację kandydaci do kapłaństwa, którzy później trafiali do różnych parafii na Dolnym Śląsku,