Zatrważające statystyki koronawirusa na Dolnym Śląsku. Czarne strefy to kwestia czasu [NOWY RAPORT]

Statystyki koronawirusa na Dolnym Śląsku są fatalne. Tempo zakażeń rośnie w zastraszającym tempie. Niewykluczone, że niebawem wprowadzone zostaną nowe obostrzenia. Czy Polska znów zostanie podzielona na strefy czerwone i czarne? Jeśli tak, to sporo dolnośląskich powiatów znajdzie się w tej drugiej grupie. Zobacz gdzie obecnie sytuacja epidemiologiczna jest najgorsza. Dane pochodzą z dni 19-25.01.2022. Przypominamy. Przed rokiem do czarnych stref trafiały powiaty, gdzie średnia liczba nowych przypadków zarażenia koronawirusem przekraczała 70 na 100 tys. mieszkańców. Powiaty ułożone zostały w zestawieniu w taki sposób, że na ostatnim slajdzie jest miejscowość z największą średnią liczbą zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą gestu, strzałek lub kursora.

Konrad Kozlowski/Polskapress