Zamek w Karpnikach był rezydencją znaną wśród możnych tego świata. Zobacz jakie skrywa sekrety. Zdjęcia na jego tle wychodzą wspaniałe Alina Gierak

W niewielkiej wsi pod Jelenią Górą stoi okazała budowla. To może być wasza baza wypadowa na wycieczki w Rudawy Janowickie Alina Gierak Zobacz galerię (11 zdjęć)

Dla kogoś, kto nie zna okolicy, widok okazałego zamku w małej wsi w Rudawach Janowickich, może zadziwić. To wrażenie się pogłębi, gdy dojedzie do budowli i zobaczy, jak wspaniale się prezentuje. Do zamku w Karpnikach dojedziecie rowerem, pociągiem lub samochodem. To praktyczna wycieczka weekendowa, bo w okolicy jest sporo innych atrakcji. Między innymi skały, po których wspinała się Wanda Rutkiewicz. O tym, kto gościł w zamku w Karpnikach i co tu jest teraz, przeczytacie poniżej.