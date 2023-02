Tajemniczy Czarny Dziedziniec w Zamku Książ w Wałbrzychu niedostępny dla turystów. Dlaczego nikt nie może tu wejść? Niepublikowane zdjęcie! Adrianna Szurman

Czarny Dziedziniec w Zamku Książ w Wałbrzychu Ze zbiorów Zamku Książ w Wałbrzychu i Fundacji Księżnej Daisy von Pless Zobacz galerię (16 zdjęć)

Tylko nieliczni mają wstęp na Czarny Dziedziniec Zamku Książ. Są to głównie pracownicy zamku. Dlaczego to miejsce jest niedostępne dla turystów i co się tu znajduje? Co jeszcze i dlaczego ukryte jest przed wzrokiem zwiedzających perle Dolnego Śląska? Jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce?