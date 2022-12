Będzie nowe przedszkole na wrocławskich Złotnikach. Budowa ruszyła. WIZUALIZACJE

Przedszkole na Złotnikach we Wrocławiu będzie publiczne, a buduje je prywatny inwestor

Przedszkole na wrocławskich Złotnikach jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Budowane jest w kolejnym rejonie, gdzie szybko przybywa nowych budynków mieszkalnych. Takie zjawisko zauważalne jest także na Lipie Piotrkowskiej i Jagodnie. To przyczynia się do wysokiego wzrostu liczby mieszkańców w stolicy Dolnego Śląska.

We Wrocławiu skokowo przybywa miejsc dla przedszkolaków

Tylko w 2022 roku we Wrocławiu powstało lub zostało rozbudowanych siedem przedszkoli. Łącznie są one w stanie pomieścić 538 najmłodszych mieszkańców miasta. Do 2024 wrocławski magistrat planuje stworzyć 900 miejsc dla przedszkolaków i 80 w żłobkach. Mają one się znaleźć w pięciu nowych budynkach.