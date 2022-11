Wrocław miastem biurowców. Tak rośnie Centrum Południe przy Powstańców Śląskich [ZDJĘCIA]

Ta część miasta miała stać się centrum biurowym miasta już w poprzednim stuleciu. Ulica Powstańców Śląskich to niezwykle atrakcyjna lokalizacja. Położona w bardzo szybko rozwijającej się dzielnicy, w pobliżu dworca kolejowego i komunikacji miejskiej (jeździ tu kilkanaście tramwajów i autobusy) i do tego zielona (wzdłuż Powstańców Śląskich rozciąga się jedna z najdłuższych alei lipowych w Polsce!). Nic dziwnego, że właśnie tu stanął pierwszy biurowiec we Wrocławiu Poltegor, po jego wyburzeniu wzniesiono tam jeszcze wyższy Sky Tower, a potem pojawiły się kolejne biurowce. Dzięki inwestycjom kilku firm, okolica zmieniła się nie do poznania. I wciąż się zmienia.