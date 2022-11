Zabytkowy pociąg z Wrocławia do Świdnicy, przez Sobótkę. Ruszyła sprzedaż na niesamowity przejazd parowozem

Parowóz z Wrocławia do Świdnicy - trasa i termin odjazdu

Ruszyła już sprzedaż biletów na parowóz z Wrocławia do Świdnicy

Dzisiaj, 18 listopada ruszyła sprzedaż biletów na przejazd zabytkowym pociągiem. Bilet ulgowy kosztuje 55 zł (młodzież do 16 roku życia), a normalny 90 zł. Przejazd jest z Wrocławia do Świdnicy i z powrotem. Bilet można zakupić na stronie, do której link podajemy TUTAJ. Organizatorem wycieczki jest Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu i firma Lausitzer Dampflok Club e.V.