Turcja wprowadzi opłaty za zwiedzanie popularnej atrakcji. Przygotuj się na dodatkowy wydatek

Turcja: wejście na teren słynnej atrakcji będzie płatne

Wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, gości tłumy turystów z całego świata. Od 2020 roku wejście do świątyni Hagia Sophia było darmowe – zmieni się to jednak już w styczniu 2024 roku, co potwierdził minister kultury i turystyki Turcji, Mehmet Nuri Ersoy.

Co zobaczyć w Turcji? Nasze propozycje

Turcja to nie tylko Stambuł – doskonale wiedzą to ci, którzy spędzają w tamtejszych kurortach wspaniałe wakacje. Lazurowa woda, przepiękne plaże i niezapomniana atmosfera zachęcają coraz więcej osób do wypoczynku w tym kraju. Jeżeli i wy planujecie wyjazd do Turcji, zachęcamy was do zapoznania się z najciekawszymi miejscami – listy atrakcji i przydatne wskazówki znajdziecie w poniższych artykułach.

