Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i usiłowanie zabójstwa. Dwie drastyczne sprawy w Wałbrzychu oraz Szczawnie-Zdroju

Pierwsze ze zdarzeń miało miejsce w nocy z 14 na 15 stycznia 2024 w jednym z mieszkań przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu.

Ofiara i sprawca znali się i byli współlokatorami jednego mieszkania.

- Przeprowadzone czynności i zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przyjęcie, że sprawca dopuścił się zabójstwa znajomego i działał ze szczególnym okrucieństwem, co jest zagrożone karą od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia włącznie. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. Wskazał, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, ani niczego, co wydarzyło się tej nocy przez znaczny stopień upojenia alkoholowego - wyjaśnia Marcin Witkowski, prokurator rejonowy w Wałbrzychu.